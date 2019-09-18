Москва, , 14:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд не обсуждали в телефонном разговоре возможность поставок С-300 или С-400 Эр-Рияду. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет необходимости повторять то, что уже было сказано [Путиным]», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, поднималась ли эта тема в телефонном разговоре 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Владимир Путин на саммите в Анкаре, комментируя атаку боевых дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, рекомендовал властям потерпевшей страны подумать о приобретении у России зенитно-ракетных комплексов С-300 или С-400.

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