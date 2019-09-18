Москва, , 14:16 — REGNUM На сегодняшний день с 30 сентября 2015 года в родные места уже вернулись более 1 млн 937 тыс. сирийских граждан, из них свыше 1 млн 304 тыс. внутренне перемещенных лиц и более 633 тыс. беженцев из-за рубежа. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ, заявил 18 сентября начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря «Рукбан».

"С целью скорейшего восстановления мирной жизни по всей стране наращиваются темпы восстановления инфраструктуры и социальных объектов. Всего в различных районах Сирии отремонтированы и введены в эксплуатацию 33 663 объекта социальной инфраструктуры и 14 427 объектов промышленности», — также заявил генерал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября боевики подконтрольных США формирований, называющие себя «администрацией» лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии, в очередной раз не пропустили автобусы ООН, присланные для вывоза беженцев в родные дома.

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