Счётная плата США (U.S. Government Accountability Office — U.S. GAO) подготовила и опубликовала краткий обзор под названием «Гиперзвуковое оружие». GAO — это аудиторский, оценочный и аналитическо-следственный орган Конгресса США.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, , 14:15 — REGNUM В обзоре отмечается, что скорость гиперзвукового оружия составляет как минимум 5 Махов, или примерно 3800 миль в час. GAO делит гиперзвуковое оружие на два типа: гиперзвуковые планирующие блоки и гиперзвуковые крылатые ракеты.

Гиперзвуковые системы будут летать на более низких высотах, чем баллистические ракеты, будут очень маневренными и смогут менять цели во время своего полёта. Подчёркивается, что данные характеристики делают защиту от такого оружия чрезвычайно трудной.

В обзоре особо отмечается, что достижения в области гиперзвуковых технологий имеют значительные последствия для национальной безопасности США, а также для транспортных и космических систем. Исследование и развитие наступательных и оборонительных возможностей в сфере гиперзвука будет оставаться критически важным.

В обзоре GAO оценивается уровень развития гиперзвуковых технологий в США со ссылкой на отчет Научно-консультативного совета ВВС США. Внутри страны основные технологии, необходимые для разработки гиперзвукового планирующего блока тактического диапазона, достигли пятого уровня технологической готовности из девяти. Ожидается, что шестой-седьмой уровень будет достигнут к 2020 году. Седьмой уровень по данной классификации означает, что технология достигла формы, соответствия и функции и была продемонстрирована в рабочей среде.

Следует заметить, что США значительно отстали от России в данной сфере. Вооружённые силы РФ уже располагают межконтинентальным стратегическим ракетным комплексом с гиперзвуковым блоком «Авангард», ракетным комплексом воздушного базирования «Кинжал». Полным ходом идёт разработка гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон».