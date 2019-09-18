Москва, , 14:14 — REGNUM Деструктивные действия Вашингтона препятствуют расформированию сирийского лагеря беженцев «Рукбан». Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии.

По его словам, односторонние действия США всячески препятствуют реализации оперативного плана по расформированию лагеря беженцев «Рукбан», осуществляемого в интересах спасения мирных сирийских граждан совместно с ООН. При этом он уточнил, что совместными усилиями РФ и Сирии уже проделана колоссальная работа для обеспечения возвращения в родные места оставшихся жителей этого «лагеря смерти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, расселение сирийского лагеря беженцев «Рукбан» запланировано на 27 сентября.

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