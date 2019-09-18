Москва, , 14:19 — REGNUM Телефоный разговор президента РФ Владимира Путина и министра обороны Саудовской Аравии наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда состоялся 18 сентября по инициативе саудовской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили ситуацию, связанную с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия компании Saudi Aramco. Путин выразил озабоченность произошедшим и заявил, что необходимо подробное и объективное расследование.

Российский президент и саудовский министр также коснулись обстановки на мировом рынке углеводородов, включая выполнение договоренностей в рамках ОПЕК+. Они договорились о дальнейшей координации по вопросам цен на нефть.

Как сообщало ИА, Путин запланировал визит в Саудовскую Аравию, его дата определена, но еще не названа. Также российский лидер предложил королевству приобрести ракетные системы С-400 или С-300 для отражения атак дронов на нефтяные объекты.

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