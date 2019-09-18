Минск, , 14:22 — REGNUM Новые шаги в интеграции Белоруссии и России затрагивают только экономические стороны сотрудничества, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в письме, направленном депутату белорусского парламента Елене Анисим на ее запрос о возможной потере ее родиной суверенитета. Текст ответа народная избранница поместила на странице в соцсети Facebook 18 сентября.

В письме министра сообщается, что в настоящее время идет работа над экономической частью договора о Союзном государстве, а политические вопросы не прорабатываются. Дмитрий Крутой подчеркнул, что угрозы независимости Белоруссии нет. Он также сообщил, что до утверждения проекта интеграции президентами двух стран, которое намечено в декабре, документ будет иметь статус рабочего и его публикация не предполагается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал, что дата для утверждения программы дальнейшей интеграции двух государств выбрана в честь юбилея договора о создании Союзного государства. 8 декабря ему исполнится 20 лет.