Киев, , 14:03 — REGNUM Правительство Украины согласовало внесение в Верховную раду Украины представления о назначении Дмитрия Сенниченко новым главой Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Кабмина сегодня, 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинские СМИ отмечают, что Сенниченко является независимым членом наблюдательного совета государственного предприятия «Прозорро.Продажи». До этого он несколько лет был директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой компании «Укрпочта».

15 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении сменить руководствоФонда государственного имущества. По его словам, уже после назначения новое руководства органа получит двухнедельный срок на представление прогнозов по приватизации в следующем году.

До сегодняшнего дня Фондом государственного имущества в статусе исполняющего обязанности главы руководил Виталий Трубаров.

Новые власти Украины, в частности президент Зеленский, не раз заявили о планах провести массовую распродажу госпредприятий на Украине, т.н. «большую приватизацию».