Киев, , 14:04 — REGNUM 49% опрошенных жителей Украины высказались против инициативы властей снять мораторий на продажу земли, сказано в исследовании социологического Центра Разумкова, опубликованном 18 сентября на сайте организации.

Поддерживают идею создания рынка земли на Украине 31% опрошенных.

Закон об отмене депутатской неприкосновенности нашёл поддержку 90% украинского общества. Примерно столько же (89%) высказались за лишение депутата его мандата в случае пропуска трети заседаний Рады, а также за так называемое «кнопкодавство» — голосование одним депутатом вместо другого (по 87%).

Опрос проводился с 6 по 11 сентября 2019 года. Были опрошены 2018 жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту Украины до конца 2019 года разработать и принять механизмы, необходимые для создания рынка земли на Украине.

Читайте также: Большинство граждан Украины одобряет создание монокоалиции в Раде — опрос