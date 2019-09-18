Москва, , 13:57 — REGNUM В Госдуме призвали США остудить пыл и призывают стороны к мирным переговорам, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

«Мы призываем все стороны к прагматизму и ответственности. Ситуация требует пристального внимания со стороны Совета Безопасности ООН. Всем миром следует предпринять усилия, чтобы не допустить перерасти конфликту в вооруженную фазу», — заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Сергей Железняк («Единая Россия»).

Горячие головы в США должны остудить свой пыл и не делать опрометчивых выводов относительно атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Голословно назначить виновным в инциденте Тегеран — означает спровоцировать военный конфликт на Ближнем Востоке», — сказал он.

Остается только надеяться, что «сохранять доминирование» в энергетике, о котором заявляют в США, Вашингтон предпочтет мирным, рыночным способом, говорит парламентарий.

Вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности американских военных ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.

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