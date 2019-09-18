Компания Lockheed Martin, производитель всей программной и аппаратной части истребителя пятого поколения F-35, за исключением двигателя, предложила Пентагону довести к 2025 году боеготовность флота истребителей F-35 до 80%. Об этом пишет журнал Forbes.

Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Задача достижения 80% боевой готовности для F-35 была поставлена ещё бывшим министром обороны США Джеймсом Мэттисом. По этому требованию допускается, что менее 10% парка самолётов может быть непригодным для полетов из-за нехватки запчастей, и менее 10% может быть непригодным для полетов из-за проблем с их техническим обслуживанием. Остальные 80% истребителей должны быть готовы в любой момент подняться в воздух.

Следует заметить, что по состоянию на 2018 финансовый год боевая готовность 148 истребителей F-35 составляла всего 49,55%, то есть только каждая вторая машина могла подняться в воздух для выполнения боевой задачи.

Текущие расходы ВВС США на обеспечение жизнедеятельности одного F-35 составляют 5 миллионов долларов в год. Компания Lockheed Martin обещает сократить эти расходы.

Всего минобороны США планирует заказать 2456 истребителей F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Ожидается, что совокупная стоимость поддержания данной программы до 2070 года обойдется американским налогоплательщикам в 1,1 триллиона долларов.