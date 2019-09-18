Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 18 сентября 2019, 14:00 — REGNUM Следующий выпуск слушайте в 16:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Казус Киева, «социализм» по-американски и ошибки Японии: Радио REGNUM