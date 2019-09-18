Сеул, , 13:55 — REGNUM 20 сентября спецпредставители Южной Кореи и США проведут встречу в Вашингтоне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун отправится в США 19 сентября.

Известно, что до 21 сентября представитель Южной Кореи намерен встретиться с высокопоставленными лицами Белого дома и государственного департамента, а также с представителями аналитических центров.

Позднее, спецпредставитель отправится в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, вероятно, и состоится встреча со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.

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