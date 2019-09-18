Киев, , 13:51 — REGNUM Сегодня Верховная рада внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС), который позволит суду начать рассмотрение криминальных производств, поданных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом 18 сентября в кулуарах парламента Украины заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Это фактически технический закон. Он, в конце концов, даст возможность Высшему антикоррупционному суду начать работу и рассматривать сотни дел, которые НАБУ уже передало в антикоррупционный суд… На следующей неделе половина журналистов, которые тут присутствуют, поедут в антикоррупционный суд и посмотрят как рассматриваются эти дела. Считаю, что страна давно ждала этого, мы не имели никакого права делать преграды этому процессу», — сказал Арахамия.

Он призвал ВАКС начать рассмотрение громких дел, по которым сторона обвинения собрала достаточную доказательную базу.

«У меня есть надежда, что мы увидим много громких дел… Нужно приоритезировать дела исходя из уровня их готовности. Вы же знаете, что правоохранители делали громкие обыски, журналисты это освещали. А потом доходило до суда и все рассыпалось, не потому что суд плохо работал, а потому что доказательства собраны слабые… Антикоррупционному суду важно взять на рассмотрение те дела, где есть сильная позиция. Еще раз подчеркну, ни Верховная рада, ни Офис президента, ни какая другая ветвь власти не имеют права вмешиваться в работу ВАКС», — подытожил Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1025 «О внесении изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде». Согласно документу, подсудность ВАСУ распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП.