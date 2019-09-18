Российский народ стоит перед смертельной опасностью новой смуты, угроза которой будет нарастать по мере приближения 2024 года — на внутренние противоречия могут наложиться политические и военные катастрофы по периметру ближнего зарубежья России, и адекватный ответ на эти вызовы требует крепкого и внутренне консолидированного государства. Об этом 18 сентября заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Россия: образ будущего» в пресс-центре ИА REGNUM.

Модест Колеров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, , 13:51 — REGNUM «Хорошая новость состоит в том, что впервые за всю историю документированных социологических наблюдений в России мы имеем дело с максимальным общенациональным консенсусом по самым фундаментальным вопросам нашего национального бытия. Многочисленные опросы в течение ряда лет, массовые опросы, в том числе наши, которые принимают участие десятки тысяч респондентов, показали, что в пределах от 90 до 95% опрошенных поддерживают День победы как главный наш национальный праздник, поддерживают шествие Бессмертного полка, поддерживают возвращение Крыма, выступают против пенсионной реформы», — заявил Колеров.

«Тоже отчасти хорошая новость состоит в том, что персональным воплощением этого консенсуса во многом — не полностью, — выступает наш президент Владимир Путин», — подчеркнул он.

На этом, однако, хорошие новости заканчиваются — политическая система, за исключением нашего президента, совершенно неадекватна этому консенсусу по большинству этих вопросов, и позиция абсолютного большинства российского народа практически никак политически не представлена.

«Крымский консенсус не представлен. Кстати, среди этих 90−95% — категорические противники сдачи Курильских островов. Это наш консенсус, и его должен обслуживать наш политический режим», — подчеркнул Колеров.

Между тем, лето 2019 года наглядно продемонстрировало, что либеральная монополия, которая управляет социально-экономической политикой в России, возглавляет медийно-политическую сферу, начала за пять лет до «пересменки» внутреннюю борьбу.

«Либеральная коалиция раскололась, не дожидаясь пересменки, и именно в связи с этим произошли беспорядки в Москве, дело Голунова и прочие громкие медийные и политические дела, которые демонстрируют раскол в либеральной коалиции в борьбе за будущую политическую власть. Эта либеральная оппозиция, безусловно, является марионеточкой по отношению к либеральной монополии во власти. Либеральная монополия во власти использует её как передовой уличный и медийный отряд для обеспечения перехода власти к ней после Путина», — указал Колеров.

«При этом с электоральной точки зрения она не имеет и не может иметь, согласно многолетним опросам, более 14% избирателей. Это и определяет её монопольный характер — власть меньшинства. Я бы даже сказал диктатура меньшинства», — подчеркнул главный редактор ИА REGNUM.

Эта диктатура раскололась и теперь она ведёт взаимную борьбу на уничтожение, в то время как вышеупомянутый общенациональный консенсус политически никак политически не представлен.

«Что делать? Наш народ жив, но нашим государством и следовательно нашему народу угрожает смертельная опасность новой смуты, которая будет нарастать по мере приближения 2024 года. Если уже сейчас несколько тысяч участников флешмоба повинных и невинных диктует нам повестку дня, то завтра будет ещё хуже. Без государства наш народ не жил и жить не будет. Наше государство должно быть эффективным, внутренне консолидированным и мобилизованным. Потому что по всему периметру, почти по всему периметру нашего ближнего зарубежья в ближайшее время нас ждут внешнеполитические и военные катастрофы — в Белоруссии, на Украине, в Закавказье, в Туркестане, не дай бог на Дальнем Востоке… Без внутренней общенациональной консолидации мы не сможем защитить наши собственные границы от проникновения внешней смуты в дополнение к нашей смуте внутренней», — заключил Колеров.