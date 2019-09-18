Брюссель, , 14:19 — REGNUM Великобритания и ЕС «не должны притворяться, что ведут переговоры» о сделке Brexit, если на столе «нет новых предложений». Об этом, как передает агентство ВВС, заявил главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье на пленарной сессии Евросоюза.

Барнье полагает, что заключение сделки возможно на решающем саммите лидеров ЕС 17 октября.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о высокой вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Лондон, который проводит переговоры с Брюсселем о новом соглашении по Brexit, до сих пор не сделал никаких предложений к соглашению, отметил Юнкер.

Как передавало ИА REGNUM, Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.