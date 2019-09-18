Киев, , 13:44 — REGNUM 49,1% украинцев не поддерживают принятие закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года, как это планирует сделать президент страны Владимир Зеленский и его правительство.

Соответствующие результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, были обнародованы сегодня, 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, поддерживает земельную реформу от новой власти 31% опрошенных. Кроме того, 7% респондентов ответили, что им все равно, а еще 12,8% затруднились с ответом.

В ходе опроса украинцев спросили и о других инициативах, которые лагерь Зеленского намерен воплотить в жизнь уже в ближайшее время.

В частности, принятие закона о детенизации и легализации игорного бизнеса поддерживает 46,5% украинцев, а не поддерживает 34,1%, а принятие закона о детенизации и легализации добычи янтаря поддерживает 66,4% респондентов, а 13,6% — не поддерживает.

Отметим, что 17 сентября заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил в комментарии «Экономической правде», что законопроект о рынке земли подадут в Раду до 1 октября. Также чиновник рассказал ориентировочные параметры документа — он будет предусматривать доступ к покупке земли физическим и юридическим лицам — резидентам Украины, а ограничение по концентрации земли будет 15% в пределах области и 0,5% — в пределах страны для связанных лиц.

ИА REGNUM напоминает, что 2 сентября президент Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения, а Раде — проработать документ и принять до 1 декабря нынешнего года. Полноценное начало работы рынка земли на Украине анонсировали на середину 2020 г.