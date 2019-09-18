Анкара, , 13:46 — REGNUM Посол Турции в Уганде Керем Алп заявил, что Анкара и Кампала до конца 2019 года подпишут шесть соглашений о сотрудничестве, об этом 18 сентября он рассказал в интервью Anadolu Ajansi.

«Некоторые из соглашений, которые мы планируем подписать, включают сотрудничество в военной сфере, в сфере судопроизводства, образования и экономики», — отметил дипломат.

По его словам, после подписания договоров, Турция начнет подготовку угандийских сотрудников правопорядка, а также военных, стороны будут выдавать друг другу разыскиваемых преступников.

Напомним, отношения между Турцией и Угандой имеют прочную основу — Анкара предоставляет стипендии студентам африканского государства. Дипломатические отношения между странами насчитывают 50-летнюю историю.

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