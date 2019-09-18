Берлин, , 13:39 — REGNUM 20 сентября в Германии планируется «крупнейшая в истории ФРГ» демонстрация в защиту климата. В ее организации принимают участие профсоюзы, церкви, активисты экологических движений, в том числе бастующие школьники из Fridays for Future. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

В этот день акции должны состояться по всему миру в более чем 2 тыс. городов. В Германии запланированы 400 демонстраций, в Берлине ожидается 10 тыс. участников. Руководство большинства школ дает зеленый свет прогулам школьников для участия в пятничных акциях, скепсис демонстрируют лишь отдельные учебные заведения.

Часть активистов планирует устроить сидячие забастовки, чтобы парализовать уличное движение в столице. В митингах будут участвовать работники бюджетных учреждений. В тот же день правительство Германии должно представить свои планы по борьбе с изменением климата.

Организаторы демонстрации ожидают, что федеральное правительство предпримет конкретные и обязательные шаги для достижения климатических целей. Предполагается, что для проведения необходимых реформ должны быть повышены налоги на выбросы отработанных выхлопных газов, в том числе углекислого.

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