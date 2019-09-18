Киев, , 13:33 — REGNUM Бывшему заместителю министра внутренних дел Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

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"Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении ведомства.

Имя подозреваемого не указано. При этом уточняется, что бывшего заместителя главы МВД обвиняют сразу по целому ряду статье УК Украины. Так, ему инкриминируют организацию превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое повлекло за собой жертвы среди участников майдана в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2014 года на Майдане погибли 53 человека. По официальной версии Киева, демонстрантов и правоохранителей во время Майдана расстреливали по приказу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В начале февраля 2019 года украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по делу о «расстрелах» на майдане в феврале 2014 года завершено, подозреваемыми по нему являются свыше 160 человек из силовых ведомств Украины. При этом 150 из них уже находятся на скамье подсудимых.