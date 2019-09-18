Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:49 — REGNUM Танзания вошла в десятку африканских стран, которые были отобраны для участия в третьем стратегическом проекте развития Африки, представленным Испанией при финансировании Евросоюза. Проект включает в себя развитие системы водоснабжения, здравоохранения и привлечение инвестиций в промышленность стран-участниц, передает газета Nipashe.

Об участии Танзании в проекте заявил министр иностранных дел страны Паламагамба Кабуди, который провел встречу с генеральным директором по Африке в правительстве Испании Раймундо Рубио и послом Испании в Танзании Франциской Петрос в Дар-эс-Саламе.

Реализация проекта будет осуществляться в течение трех лет, отметил Кабуди. Он будет включать в себя развитие систем водоснабжения в округе Мбози и 12 деревнях области Иринга. Что касается сферы здравоохранения, в рамках проекта будут выделены средства на строительство медицинских центров и больниц по всей Танзании, отметил министр иностранных дел Кабуди.

«Испания проявила инициативу в различных областях, мы приглашаем граждан этой страны инвестировать в фармакологическую промышленность, туризм, а также принимать участие в улучшении сферы образования, которая является так называемым мостом между Европой и Африкой», — отметил Кабуди.

По словам Рубио, проект также будет осуществляться в ЮАР, Анголе, Эфиопии, Гане, Кот-д'Ивуаре, Кении, Нигерии, Мозамбике и Сенегале.

На финансирование проекта ЕС выделил 44 миллиарда евро (48,6 миллиардов долларов США).