Киев, , 13:30 — REGNUM Верховная рада Украины отказалась отменять результат голосования за закон об импичменте президента страны.

Соответствующий вопрос парламент рассмотрел сегодня, 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отменить закон об импичменте президента предлагала фракция Порошенко «Европейская солидарность». Соратники бывшего президента отмечали, что документ содержит «ряд системных недостатков» и был принят силами фракции «Слуга народа» сразу в целом вопреки требованиям регламента и замечаниям народных депутатов. Это, по мнению авторов проекта постановления, лишило возможности народных депутатов «объективно рассмотреть соответствующий вопрос и принять решение, которое бы соответствовало запросу общества».

Однако предложение «Европейской солидарности» поддержал в итоге лишь 101 народный депутат при минимально необходимых 226.

Согласно регламенту, если в Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решения, спикер не может подписать закон, пока парламент не отменит такое постановление. Соответственно, сейчас парламент разблокировал подписание закона об импичменте президента.

ИА REGNUM напоминает, что закон им импичменте главы Украины был принят 10 сентября сразу и в первом чтении, и в целом. Согласно тексту документа, Верховная рада может устранить президента Украины с поста — в случае совершения им государственной измены или другого преступления. До сих пор закона об импичменте на Украине не было.