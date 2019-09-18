Нур-Султан, 18 сентября 2019, 13:29 — REGNUM Специальную премию и гимн предложили создать иностранные участники заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий 18 сентября, сообщает издание Tengrinews.kz.
Гимн съезда предложил создать директор центра индийской культуры «Сомайя Бхаратия Санскрити Питам» Кала Ачария. Заместитель министра информации и общественного развития Казахстана Марат Азильханов поддержал идею создания гимна.
Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межрелигиозным отношениям Русской православной церкви Димитрий Сафонов отметил важность инициативы по учреждению особой премии за деятельность в поле межрелигиозного сотрудничества.
Отметим, 18 сентября в Нур-Султане проходит заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Во время заседания отмечалось, что VII съезд мировых и традиционных религий пройдет 15−16 июня 2021 года.
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