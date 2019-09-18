Москва, , 14:38 — REGNUM Политконсультант Алена Август в беседе с корреспондентом ИА REGNUM оценила качество выборов в Курганской области и перспективы руководства этим регионом Вадимом Шумковым, который в среду, 18 сентября, вступил в должность губернатора региона.

«Выборы в Курганской области прошли спокойно, и это важно. Потому что сейчас все больше различных политических сил стараются превратить выборы в соревнование, кто больше «хайпанет». Хорошо, что в таком не самом благополучном регионе, как Курганская область, выборы были именно выборами. Мнение о Вадиме Шумкове менялось у жителей региона очень быстро и, казалось бы, после очень простых шагов. Всего лишь навсего в Кургане начали наводить чистоту. Всего лишь навсего в Кургане впервые высадили цветы. И люди увидели, что их город не страшный и серый, а красивый город. Надо отметить, что в Курганской области большая часть жителей сосредоточена в региональном центре. Казалось бы, ничего сложного, но настроение жителей было изменено, потому что было изменено отношение к ним. К ним отнеслись как к людям, с ними начали разговаривать. Мы, политконсультанты, всегда повторяем: для того, чтобы кого-то понять, нужно сначала хотя бы начать говорить, и для власти это одно из самых важных умений», — рассказала Алена Август.

Эксперт также отметила важность обучения руководящих кадров страны в Высшей школе государственного управления (ВШГУ).

«Несомненно, подобное обучение необходимо. Избиратели доверяют людям регионы. К сожалению, не исключены ситуации, когда к управлению регионом, всеми его проблемами, всей его социальной инфраструктурой, всеми его запланированными активностями придет человек, который вполне может не знать элементарных основ в управлении, в экономике, во взаимодействии с министерствами, в управлении проектами», — рассказала политолог.

«Высшая школа государственного управления дает тот базис, который позволяет губернатору при мотивации на позитивные изменения, их добиваться. Одних мотиваций, и деклараций «Я люблю свой край» не достаточно. Необходимо уметь это делать, — подчеркнула Алена Август. — Своей большой любовью регион не накормишь. В каждом регионе море проблем, и их необходимо просто решать. Поэтому так важно, что в ВШГУ так много времени уделяется именно проектной деятельности — во-первых, это современный путь решения любой проблемы, когда в одну команду объединяются люди с определенными скилами, с определенными умениями и базой, и делаем из них работающий механизм. Это уже приносит эффект. Со времен советского прошлого мы боремся с тем, что одно министерство видит себе проблему так, а другое — под иным углом, третье — иначе, и они никак не могут договориться. Проектный подход решает именно эту проблему».

«И конечно, хорошо, на выборах 8 сентября победители губернаторы, которые прошли эту школу управления, и они понимают, что делать», — завершила свой комментарий эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный губернатор Курганской области Вадим Шумков является выпускником второго потока Высшей школы государственного управления.

Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе Единого дня голосования 8 сентября, десять являются выпускниками или слушателями ВШГУ.

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