Москва, , 13:12 — REGNUM Выполнение Украиной Минских соглашений не должно зависть от политической конъюнктуры, убеждена министр иностранных дел Украины Наталья Никанорова. Об этом она заявила 18 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Выполнение Украиной обязательств по Минским соглашениям не должно зависеть ни от новых властей, ни от старых и ни от какой политической конъюнктуры. Это международные обязательства Украины, которые закреплены в документе, который носит международно-правовой характер. Это первое и основное, что должна усвоить Украина как государство», — сказала Никанорова.

По её словам, в настоящее время уже нужно говорить о санкциях в отношении Украины, по крайней мере со стороны гарантов Минских соглашений, так как та же «формула Штайнмайера» не обсуждалась Украиной под любыми предлогами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первого президента Украины Леонида Кравчука, Киев не согласился на реализацию Минских соглашений по «формуле Штайнмайера». Кроме того, Кравчук призвал Украину предложить «нормандской четвёрке» свою формулу решения конфликта на Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук призвал Киев заменить «формулу Штайнмайера» концепцией Зеленского