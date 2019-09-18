Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Депутаты парламента Грузии одобрили поправки в Морской кодекс, которые направлены на повышение ответственности за пассажиров морских судов. Решение было принято 18 сентября во время пленарного заседания.

Отмечается, что за законопроект проголосовал 91 депутат из 150. В случае получения пассажиром вреда здоровью или смерти транспортная компания будет обязана выплатить компенсацию в виде аванса.

В случае смерти пассажира размер аванса составит 21 тыс. евро. Вместе с тем, выплаты в виде аванса не освободят компании от претензий со стороны пассажира. Однако аванс может быть засчитан как часть компенсации.

Напомним, в сентябре 2019 года Грузия планировала запустить регулярную морскую контейнерную линию между грузинском портом Батуми и румынским портом Констанца.

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