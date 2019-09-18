Батам, Индонезия, , 13:10 — REGNUM Бизнесмены из Китая инвестировали 300 млрд рупий (около $21 млн) в строительство металлургического завода в городе Батам, провинции Риау, сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что металлургический завод будет построен на 2,5 гектарах земли и обеспечит работой около 300 сотрудников. Завод сможет производить 15 000 тонн железа каждый месяц. Около 7000 тонн будет идти на удовлетворение потребностей Батама, а остальное — других регионов.

По плану, завод начнет работать в январе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла стал свидетелем подписания 23 меморандумов о взаимопонимании между компаниями из Индонезии и Китая на бизнес-форуме, проходившем в Пекине в апреле 2019 года.

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