Казань, , 13:08 — REGNUM Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарии — министра сельского хозяйства и продовольствия назначен Марат Зяббаров. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

До настоящего момента пост главы минсельхоза занимал Марат Ахметов, но был освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госсовета республики.

Как сообщало ИА REGNUM, главной интригой прошедших выборов считались кандидатуры заместителей спикера нового созыва, так как, судя по всему, кресло спикера Фарид Мухаметшин, занимающий его свыше 20 лет, уступать всё-таки не планирует. Сам Мухаметшин в беседе с журналистами как-то обмолвился, что стать его замом мог бы действующий глава минсельхозпрода РТ Марат Ахметов. Именно последнему, к слову, прочили кресло спикера одно время — в случае если уйдёт бессменный председатель.

Ранее появлялась информация, что Ахметов может сменить Римму Ратникову на посту заместителя председателя Госсовета Татарии. Сама Ратникова этот вопрос не комментировала, отмечая, что «это только сессия решит».

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