Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Центральная избирательная комиссия отправила своего представителя в Петербург из-за нарушений на муниципальных выборах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM кандидаты в муниципалитет «Озеро Долгое», член ЦИК собирается наведаться в местный избирком (ИКМО).

Уже неделю кандидаты и члены участковых комиссий от партий пытаются удостовериться в сохранности бюллетеней, так как подозревают фальсификации.

Так, из-за пересчета, якобы проведенного по некой жалобе, в мунсовет МО «Озеро Долгое» не прошли оппозиционеры, а лишь представители «Единой России». Однако жалобу с требованием пересчета в ИКМО никому не показали.

Накануне представители четырех партий — «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР — написали главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой обратиться по поводу «Озера Долгого» в Следственный комитет РФ.

«10 сентября 2019 года члены комиссий с правом совещательного голоса в помещении ИКМО обнаружили неопечатанные и непогашенные бюллетени. После этого члены комиссии с правом совещательного голоса стали требовать предоставить доступ к помещению, где хранятся избирательные бюллетени по муниципальным выборам, для проверки состояния упаковки избирательных бюллетеней и избирательной документации по соответствующим выборам. Председатель ИКМО отказала в возможности ознакомиться с состоянием хранения и упаковки избирательной документации по муниципальным выборам. Кандидаты остались дежурить на всю ночь около дверей ИКМО. На данный момент около помещения ИКМО установлено круглосуточное дежурство из кандидатов в депутаты от политических партий «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР», — говорится в документе от имени партий.

Сейчас у здания ИКМО вновь собирается полиция, кандидаты и члены комиссии.

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