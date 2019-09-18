Киев, , 12:58 — REGNUM Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж вечером во вторник, 17 сентября, в разговоре с журналистами американской радиостанции представил так называемую «стратегию» по возвращению Крыма в состав Украины.

Структурировать запутанные планы политика — непростая задача. В общих чертах речь идет о том, чтобы сначала «вывести Крым в свободную экономическую зону с международным форматом». Потом, когда Украина при помощи Запада станет мощной державой, произойдет и окончательное возвращение, причем при горячем желании самих крымчан.

По мере того как Украина становится мощной державой, Россия слабеет, а еще ситуацию в РФ можно дестабилизировать, «как в СССР с Прибалтикой», рассуждает Маломуж.

И вот когда Крым уже «экономически, технологически и информационно» контролируется «западными партнерами», у крымчан появится «окно возможностей» и они «сами побегут» на Украину.

Неясно, кому «принадлежит» Крым на том этапе фантазии Маломужа, когда он уже «зона с международным форматом», но еще не Украина. Возможно, речь идет о двух разных Крымах, и жители первого, «оккупированного», увидев успехи второго, «с международным форматом», побегут с одного полуострова на другой.

Всё это говорит не киевский городской сумасшедший, а бывший глава Службы внешней разведки, что весьма ярко иллюстрирует происходящее в умах украинских политиков.

Очевидно, что никто из них не верит всерьез в возможность возвращения Крыма. Все эти разговоры ведутся, с одной стороны, для поддержания имиджа «защитников Родины». С другой — для того, чтобы оставлять крымскую тему на первом информационном плане, использовать ее в качестве инструмента давления на Россию, ведь именно такая задача была им поставлена.

Но характерно, что даже в своих фантазиях Николай Маломуж не говорит о том, чтобы вернуть Крым Украине. Он говорит о том, чтобы забрать его у России. И отдать международным партнерам.

Ни земля, ни тем более живущие на ней люди вместе с их судьбами и мнениями нимало не интересуют майданных политиков. Их интересует пребывание у власти, для продолжения которого требуется и дальше играть оговоренную роль.

И такое отношение к людям, земле и прочей реальности касается отнюдь не только Крыма.