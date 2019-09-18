Сухум, , 12:55 — REGNUM 18 сентября первый заместитель председателя Верховного суда Абхазии Омар Берулава отказал в удовлетворении заявления представителя истца об отводе всему составу суда (Генри Гамисония, Раули Пачулия, Оксана Пилия), рассматривающему исковое заявление кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии об итогах выборов Президента. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Как отметили в пресс-службе, действия председателя суда по замене одного судьи на другого в ходе распределения дела в предусмотренный законом срок (однодневный) нельзя рассматривать как рассмотрение заявления об отводе либо самоотводе, так как на тот момент судьи не приняли дело к рассмотрению.

Судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в президенты Алхаса Квициния назначено на 19 сентября в 11:00 часов.

Напомним, 17 сентября адвокатом истца Алхаса Квицинии Ингой Габилая было сделано заявление об отводе всего состава суда, рассматривающего административное дело по первой инстанции. По мнению адвоката, председатель суда нарушил нормы процессуального законодательства, заменив судью Анри Барциц на Оксану Пилия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель в Верховном суде Абхазии стороны ответчика ЦИК Дмитрий Шамба заявил, что требование Квицинии об отводе всего состава судей является попыткой затянуть судебный процесс.

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