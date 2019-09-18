Яунде, 18 сентября 2019, 13:02 — REGNUM Президент Камеруна Пол Бия призвал к общенациональному диалогу, об этом 18 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
«Я решил провести общенациональный диалог, чтобы учесть чаяния жителей всей страны», — подчеркнул Бия, добавив, что дискуссия будет касаться национального единства.
«В диалоге под председательством премьер-министра должны участвовать члены парламента, политические лидеры, представители интеллигенции, экономисты», — добавил президент, выступая по телевидению.
Напомним, акции протеста в Камеруне продолжаются с 2016 года, противоречия вызваны недовольством англоязычного населения, которое обвиняет франкоязычное большинство страны в дискриминации.
Читайте ранее в этом сюжете: Впервые за 35 лет Сомали отчитался о ситуации с правами ребенка в стране