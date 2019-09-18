Москва, , 12:55 — REGNUM Соединенным Штатам необходимы очаги напряженности в Сирии, чтобы обосновать свое незаконное присутствие на ее территории, заявил 18 сентября начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«Очаги напряженности в Сирии нужны американцам лишь для обоснования своего незаконного присутствия на территории суверенного государства и удовлетворения любыми средствами своих геополитических амбиций», — цитирует ТАСС Мизинцева.

По его словам, везде, где есть присутствие США, можно видеть «разруху, голод, эпидемии и разгул криминала». Доказательство этому — сирийский лагерь беженцев «Эль-Холь».

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что на территориях Сирии, оккупированных США, по-прежнему не решены вопросы по расформированию и ликвидации лагерей беженцев.

В частности, речь идет о лагере «Эль-Холь» провинции Хасеке, где сохраняется критическая ситуация и риск развития гуманитарной катастрофы. По данным ВОЗ, в настоящее время в лагере беженцев «Эль-Холь» содержится более 68 697 человек.

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