Рига, , 12:53 — REGNUM Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что выход Великобритании из Евросоюза может стать причиной необходимости пересмотра бюджета Латвии на 2020 год, сообщает латвийское новостное агентство LETA сегодня, 18 сентября.

Об этом Ринкевич рассказал на закрытой части заседания правительства Латвии, где представил доклад о готовности Латвии к Брекситу. По его словам, неизвестность сценария, по которому Великобритания покинет ЕС, не даёт возможности чётко спрогнозировать последствия для Латвии, а если Брексит пойдёт по самому негативному сценарию, то уже в 2020 году правительству Латвии придётся корректировать текущий бюджет. Возможные непредвиденные затраты Латвии министр не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великобритания должна была выйти из состава ЕС ещё 29 марта 2019 года. До этого времени стороны должны были успеть достигнуть соглашения об условиях размежевания, однако переговоры потерпели крах. Новая дата выхода — 31 октября 2019 года.