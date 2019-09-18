Киев, , 12:50 — REGNUM Вчера, 17 сентября, Печерский суд г. Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском». Об этом 18 сентября на брифинге в Киеве заявила спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова.

«Вчера Печерским судом города Киев поддержано и санкционировано ходатайство следователя относительно ареста недвижимого имущества, а также корпоративных прав завода «Кузница на Рыбальском», — сказала Иванова.

По её словам, арест произошел в рамках расследования уголовного производства по факту возможного уклонения от уплаты налогов во время совершения купли-продажи предприятия.

«Данное действие выполнено в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается возможного нарушения законодательства во время операции купли-продажи этого завода. Это уголовное производство, по которому собственно был допрошен и Петр Порошенко», — добавила Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года связанная с украинским бизнесменом Сергеем Тигипко кипрская компания Ewins Limiтеd приобрела акции завода «Кузница на Рыбальском» у инвестиционного фонда Прошенко «Прайм Эссетс Кэпитал» и фонда ВІК нардепа от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко. Таким образом Тигипко стал владельцем 94% от уставного капитала общества. В июне 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Кузницу на Рыбальском» на 5,4 тыс долл за подачу недостоверной информации во время получения разрешения на концентрацию Тигипко акций завода через Ewins Limiтеd.