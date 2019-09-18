Москва, , 13:22 — REGNUM Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев ожидает от работы Дениса Паслера в Оренбургской области «стабильного состояния в регионе как минимуму и развития как максимум». Сегодня, 18 сентября, состоялась инаугурация Паслера, избранного 8 сентября на пост главы Оренбургской области.

«Денис Паслер — человек, который получил базовые компетенции с помощью сознательно организованной роли подготовки кадров руководства среднего и высшего звена. В конечном счете, мы вернулись к советской идее подготовки руководящих кадров, но в новых условиях. Потому что в чистом виде советские методы и подходы к рекрутированию и последующему распределению руководящих кадров по должностям в сегодняшних условиях работать не могут. В Высшей школе государственного управления была предложены обновленная схема, и она показала эффективность и для выборов, и для дальнейшего руководства регионом», — рассказал Дмитрий Журавлев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Денис Паслер был исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, и как врио он показал свою эффективность. То есть, мы не предполагаем его эффективность на «завтра», а можем отталкиваться от того, что он успел сделать, будучи исполняющим обязанности, — продолжил политолог. — Поэтому я ожидаю стабильного состояния в регионе как минимуму и развития как максимум. Основания для этого у меня есть исходя, во-первых, из собственного опыта, во-вторых, из очевидных компетенций нового губернатора».

«В целом победа Дениса Паслера показывает, что существующая система подготовки руководящих кадров себя оправдала, и что она реально работает. Что, на мой взгляд, даже может быть важнее, чем фамилии отдельных губернаторов. Мне как человеку, занимающемуся вопросами госуправления, это очевидно», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер является слушателем текущего, третьего потока Высшей школы государственного управления. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе Единого дня голосования 8 сентября, десять являются выпускниками или слушателями ВШГУ.

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