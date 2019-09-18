Киев, , 12:48 — REGNUM Сегодня пятый президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко не явился на допрос к следователям Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 18 сентября на брифинге в Киеве заявила спикер ГБР Анжелика Иванова.

«Мотивируют это пленарным заседанием в Верховной раде Украины. Сейчас применять какие-либо другие действия кроме как присылать ему повестки мы не можем, потому что человек, в соответствии с пока действующим законодательством, является неприкосновенным. На него распространяется депутатский иммунитет», — напомнила Иванова.

Она сообщила, что очередные допросы Порошенко запланированы на 3 октября и 27 сентября. У экс-президента «не может быть отговорок, что повестка получена не вовремя», потому что он получает повестки через аппарат Верховной рады. По ее словам, криминальное производство касается «возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судов Украины». Иванова уточнила, что в рамках этого криминального производства «будут допрошены тысячи судей».

«Данное криминальное производство касается периода, начиная с 2016 года, когда началась судебная реформа. Во время реформы суды, у которых заканчивался пятилетний термин полномочий, не были своевременно переназначены президентом. Таким образом, они получали судейскую награду в виде своей зарплаты, что нанесло государству убытки, так как по факту они не совершали судопроизводство, поскольку не были переназначены в соответствии с указом президента», — пояснила Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов подал в ГБР заявления о преступлении, согласно которому Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий. Кроме того, Портнов подал в ГБР заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании «украденных у армии средств через офшорные сделки».