Киев, , 12:45 — REGNUM До 28 сентября правительство Украины определится с тарифной политикой на 2019−2020 годы. Об этом 18 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.

«28 сентября — конечный термин представления программы правительства в парламенте. Там будут заложены основные показатели и тарифов и социальная защита уязвимых групп наших граждан. Стоит дождаться 28 сентября, и тогда мы сможем профессионально говорить о тарифах», — сказала Верещук.

Она сообщила, что правительство согласовало встречу с представителями парламентской группы «За будущее» и депутатами «Оппозиционной платформы — За жизнь» относительно обсуждения и внесения поправок в проект госбюджета на 2020 год. По словам Верещук, фракция «Европейская солидарность» не захотела обсуждать бюджет с правительством.

«Европейская солидарность» умеет критиковать только с трибуны парламента, а когда речь идет о рутинной, ежедневной работе и предложении премьер-министра и целого правительства, к сожалению, этого не происходит. Ко мне обратились группа «За будущее» и фракция ОПЗЖ. Уже определено место встречи, время, когда они будут встречаться с премьер-министром. Они уже наработали законопроекты и внесли поправки, а также предложения относительно бюджета», — подытожила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал через две недели представить программу работы правительства. По его словам, документ направят на утверждение в парламент, в нем пропишут план реформ. До этого Гончарук рассказал о приоритетах работы нового правительства, среди них: развитие инфраструктуры, строительство дорог, портов, борьба с бедностью, снижение тарифов, замена кадров.