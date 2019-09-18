Киев, 18 сентября 2019, 12:45 — REGNUM До 28 сентября правительство Украины определится с тарифной политикой на 2019−2020 годы. Об этом 18 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.
Она сообщила, что правительство согласовало встречу с представителями парламентской группы «За будущее» и депутатами «Оппозиционной платформы — За жизнь» относительно обсуждения и внесения поправок в проект госбюджета на 2020 год. По словам Верещук, фракция «Европейская солидарность» не захотела обсуждать бюджет с правительством.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал через две недели представить программу работы правительства. По его словам, документ направят на утверждение в парламент, в нем пропишут план реформ. До этого Гончарук рассказал о приоритетах работы нового правительства, среди них: развитие инфраструктуры, строительство дорог, портов, борьба с бедностью, снижение тарифов, замена кадров.