Тбилиси, , 12:44 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила мораторий на помилование до тех пор, пока не будут разработаны новые правила помилования осужденных. Об этом президент заявила на брифинге 18 сентября.

Так она прокомментировала ту негативную реакцию, которую вызвал в обществе подписанный ею последний акт помилования. В числе тех, кого коснулся этот акт, были и лица, осужденные за убийство, на что грузинская общественность отреагировала очень резко и негативно.

«Меня очень беспокоит, что некоторые мои решения вызывают волнения в обществе. Помилование — это не оправдание кого-либо, не ревизия решения суда. Помилование — это персональное, субъективное решение, принятое президентом под его собственную ответственность. Это оценка обстоятельств, реальности, сделанная человеком, президентом, которая не исключает ни ошибок, ни иных оценок тех же обстоятельств», — пояснила Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии выступила с инициативой внесения изменений в действующий порядок помилования. Она ожидает, что этим вопросом займется парламентская рабочая группа.

«У нас уже были консультации по этому вопросу с председателем парламента. С января мы готовили новые правила помилования, которые будут переданы председателю парламента, и с будущей недели будет создана рабочая группа, в которую войдут представители всех партий. Они разработают идеальный порядок помилования», — заявила Зурабишвили.

В числе тех, кого 28 августа помиловала президент Грузии, оказались Аслан Бежанидзе, задержанный по обвинению в убийстве 18-летнего Давида Отхмезури 2 марта 2018 года, спустя почти 14 лет после совершения преступления. Он был осужден на 9 лет лишения свободы, но с учетом закона об амнистии от 28 декабря 2012 года срок наказания ему был сокращен до 6 лет и 9 месяцев. В числе помилованных президентом также оказался Рамаз Девадзе, осужденный за убийство сотрудника полиции. Но его освобождение особого протеста в обществе не вызвало.