Тегеран, , 12:39 — REGNUM Давление на Иран со стороны Соединенных Штатов Америки достигло пика и идёт на спад. Об этом заявил 18 сентября президент Ирана Хасан Рухани, выступая перед правительством.

Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, воздействие США, безусловно, негативно отразилось на жизни иранцев, однако оно спадает после прохождения своего пика. Рухани отметил улучшение экономических показателей Ирана в последние месяцы.

Президент заявил, что все проблемы в государстве еще не решены, но власти способны двигаться в сторону нормализации ситуации. Обвинения американской стороны в причастности к атакам на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии он назвал беспочвенными и направленными на усиление давления на Тегеран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил «печаль» США по поводу атак на объекты Saudi Aramco и игнорирование ими гибели детей в Йемене.

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