Киев, , 12:35 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), заявила 18 сентября журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Порошенко не появился сегодня на допрос», — сказала она.

Его хотели допросить по делу о возможном злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в деятельность судей в 2016 году.

Следующие допросы экс-президента Украины запланированы на 27 сентября и 3 октября. В ГБР отметили, что все повестки направляются Порошенко через аппарат Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева арестовал активы бывшего завода Порошенко «Ленинская кузница» (Кузница на Рыбацком), который возможно был продан с нарушением налогового законодательства.

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