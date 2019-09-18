Мадрид, , 12:33 — REGNUM Внеочередные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября. Об этом объявил исполняющий обязанности главы правительства страны, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес. Об этом сообщает агенство Reuters.

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Отмечается, что это будут четвёртые выборы в Испании за последние четыре года.

«Нет большинства (в парламенте), которое гарантирует формирование правительства, что толкает нас на повторные выборы 10 ноября», — сказал на пресс-конференции лидер социалистов Педро Санчес.

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Напомним, ранее король Филипп VI решил не выдвигать кандидатов на должность премьера. Он констатировал отсутствие кандидата, пользующегося необходимой поддержкой для того, чтобы конгресс выразил ему доверие.