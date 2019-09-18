Эр-Рияд, , 12:30 — REGNUM Вице-президент Samsung Electronics, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, встретился с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Сауд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 17 сентября представители двух стран обсудили пути сотрудничества в различных сферах, включая технологии, промышленность, строительство, энергетику и умные города.

Известно, что на встрече также присутствовали высокопоставленные представители власти Саудовской Аравии.

Напомним, что 15 сентября Ли Чжэ Ён посетил строительную площадку будущего метрополитена в городе Эр-Риярд дочернего предприятия Samsung C&T Corporation, а также встретился с сотрудниками компании.

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