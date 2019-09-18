Ереван, , 12:51 — REGNUM Предложение уволить начальника полиции Армении Валерия Осипяна представил премьер-министр республики Никол Пашинян президенту Армении Армену Саргсяну. Об этом заявила помощник президента Асмик Петросян, 18 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

«Указ еще не подписан, но я думаю, что он будет подписан сегодня», — сказала Петросян.

Ранее СМИ Армении сообщали, что Осипян написал заявление об уходе после заседания Совета безопасности Армении, которое состоялось 17 сентября под председательством главы правительства Никола Пашиняна.