Ереван, 18 сентября 2019, 12:51 — REGNUM Предложение уволить начальника полиции Армении Валерия Осипяна представил премьер-министр республики Никол Пашинян президенту Армении Армену Саргсяну. Об этом заявила помощник президента Асмик Петросян, 18 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».
Ранее СМИ Армении сообщали, что Осипян написал заявление об уходе после заседания Совета безопасности Армении, которое состоялось 17 сентября под председательством главы правительства Никола Пашиняна.