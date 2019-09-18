Люксембург, , 12:22 — REGNUM Оскорбительные выкрики демонстрантов вынудили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от брифинга в Люксембурге после переговоров с главой правительства этой страны Ксавье Беттелем. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Борис Джонсон Conservatives.com

После встречи Джонсон и Беттель вышли на улицу, где для них соорудили подиум с микрофонами и где политиков ждали журналисты. За оградой здания собрались манифестанты, которые стали свистеть Джонсону, кричать «Позор» и оскорблять его.

Британский премьер отказался от общения с журналистами и покинул площадку на автомобиле. Беттель провел брифинг в одиночестве, заявив, что Джонсону нужно отказаться от демагогии в пользу действий.

Беттель заявил, что избирателям обещали быструю и благополучную процедуру Brexit, однако никто не извинился и не признал, что это ложь. Властям ЕС нужны от Джонсона конкретные предложения по «разводу» с Лондоном, а не пустые разговоры, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон провел переговоры по Brexit с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, однако результата они не дали.

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