Москва, , 12:20 — REGNUM Госдума намерена принять законопроект, направленный на изоляцию глав преступного сообщества, отбывающих наказание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, координационный совет фракции «Единая Россия» поддержал соответствующую инициативу депутата Госдумы Александра Хинштейна («Единая Россия»).

По словам первого замглавы фракции в Госдуме Андрея Исаева, Хинштейн разработал законопроекты, развивающие нормы, предложенные президентом России, согласно которым установлен отдельный состав наказания по Уголовному кодексу — для глав преступных сообществ.

«Поправки предполагают изолировать лиц, осужденных по статье как руководители преступного сообщества. Даже находясь (в тюрьме) продолжают руководить преступным сообществом. Для того, чтобы статья действительно работала эффективно, необходимо их полная изоляция от остальных заключенных и невозможность осуществлять их преступных функций», — сказал Исаев.

Парламентарий сообщил, что закон, предложенный президентом, принят в апреле 2019 года.

«Уже сейчас, хотя закон был принят в апреле, возбуждено 14 уголовных дел по данному составу — против главарей преступного сообщества», — привел данные депутат.