Владикавказ, , 12:15 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился во Владикавказе с главой республики Северная Осетия-Алания Российской Федерации Вячеславом Битаровым, сообщили 18 сентября в пресс-службе главы ДНР.

Помимо встречи с руководством Северной Осетии, Пушилин намерен посетить Беслан, и почтить память жертв теракта 2004 года, во время которого погибли более 300 человек.

Помимо главы ДНР, в Северную Осетию приехали председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и депутаты парламента.

Как сообщало ГТРК «Алания», ранее в ДНР посмертно присвоили звание Героя Донецкой Народной Республики уроженцу Северной Осетии Олегу Мамиеву, погибшему 17 мая 2018 года под Ясиноватой. Он командовал батальоном «Пятнашка», который оборонял Донбасс от украинской агрессии

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