Москва, , 12:11 — REGNUM Иск правительства США, поданный к бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену в связи с изданием его мемуаров, увеличил их продажи. Об этом сообщил автор книги 18 сентября в своем Twitter.

Сноуден написал, что уже через несколько часов после того, как был подан иск, его книга стала самой продаваемой в мире. Он также отметил, что действия Соединенных Штатов направлены на то, чтобы воспрепятствовать распространению мемуаров.

Как сообщало ИА REGNUM, иск от правительства США был подан 17 сентября. Причиной названо разглашение в книге сведений, которые Соуден письменно обязался хранить в тайне. В заявлении Минюста США по данному поводу говорится, что целью иска является не стремление ограничить распространение мемуаров, а лишение бывшего сотрудника спецслужб «денежной выгоды от нарушения оказанного ему доверия».

Напомним, что Эвард Сноуден в 2013 году получил политическое убежище в России.

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