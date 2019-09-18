Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Госдепартамент США призвал жителей страны «проявлять повышенную осторожность» во время поездок в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте государственного департамента страны.

«Террористические группы продолжают планировать атаки в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

Сотрудникам миссии США и их семьям не разрешается пользоваться международным аэропортом «Абха» в административном округе Асир без получения разрешения от главы миссии, отмечается в сообщении департамента.

Напомним, аэропорт «Абха» неоднократно подвергался атакам беспилотников, а также ракет, запущенных с территории Йемена, где коалиция во главе с Саудовской Аравией борется с хуситами.