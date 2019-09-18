Вена, , 12:04 — REGNUM Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц перечислил ожидания своей страны от работы новой Европейской комиссии. Он выделил три наиболее главных программных пункта, о чем сообщил в Twitter.

«Новая европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен имеет шансы правильно расставить акценты. Особенно важны для нас следующие три», — написал Курц.

Во-первых, спасение нелегальных мигрантов в Средиземном море не должно превращаться «в билет в Европу». Их необходимо отправлять в страны происхождения или в транзитные страны за пределами Европейского союза (ЕС).

Во-вторых, ЕС должен вводить санкции против членов, которые ставят под угрозу евро своей небрежной долговой политикой. Не должно быть такого, чтобы Австрия подчинялась правилам, в то время как другие наживали долги, не планируя их отдавать.

В-третьих, нужно избежать замещения качественных европейских товаров дешевыми импортными. Австрия однозначно выступает за введение экологических пошлин на товары, которые производятся с нарушением стандартов в области защиты окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующей Европейской комиссии истекают 31 октября. Напомним, Себастьян Курц намерен вновь возглавить правительство Австрии после внеочередных парламентских выборов в конце сентября. Для этого у его Австрийской народной партии есть необходимая поддержка.