Токио, , 12:02 — REGNUM Воздушные Силы самообороны Японии в будущем могут быть преобразованы в воздушно-космические. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе выступления перед руководством вооруженных сил, сообщает Kyodo.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не разговоры из разряда фантазий», — подчеркнул Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское правительство ускорило процесс формирования первого космического подразделения в составе Сил самообороны, оно должно появиться уже в 2020 году. Для новой структуры обучают около 70 специалистов и создают систему мониторинга с наземными радарами и телескопами. Она будет запущена в эксплуатацию в 2023 году.

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